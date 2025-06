La cronaca in diretta di Inter-Fluminense: segui la partita in live

Il 30 giugno 2025 è in programma Inter-Fluminense, gara valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Allo stadio Bank of America di Charlotte, i nerazzurri provano a centrare l’obiettivo qualificazione, che li porterebbe ad affrontare una tra Manchester City e Al-Hilal.

A partire dalle ore 21.00, qui su PassioneInter.com sarà disponibile la cronaca live minuto per minuto e le pagelle Inter-Fluminense. Segui la partita in diretta e con noi!

Cronaca live Inter-Fluminense: segui ottavi di finale Mondiale per Club

Il calcio d’inizio sarà alle ore 21.

Le formazioni ufficiali di Inter-Fluminense

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto, 42 Palacios, 45 Carboni, 48 Re Cecconi, 49 De Pieri, 52 Berenbruch, 58 Cocchi, 59 Zalewski, 70 S. Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

FLUMINENSE (3-5-2): 1 Fabio; 4 Ignacio, 3 Thiago Silva, 22 Freytes; 2 Samuel Xavier, 5 Bernal, 8 Martinelli, 16 Nonato, 6 Rene; 21 Arias, 14 Cano. A disposizione: 99 Vitor Eudes, 7 Soteldo, 9 Everaldo, 10 Ganso, 11 Keno, 12 Fuentes, 17 Canobbio, 18 Lezcano, 23 Guga, 26 Manoel, 29 Thiago Santos, 35 Hercules, 45 Lima, 77 Paulo Baya, 90 Serna. Allenatore: Renato Portaluppi.

Arbitro: Iván Arcides Barton Cisneros (SLV) Assistenti: David Morán (SLV) – Henry Pupiro (NIC) Quarto ufficiale: Tori Penso (USA) Quinto ufficiale: Brooke Mayo (USA) VAR: Tatiana Guzman (NIC) AVAR: Erick Miranda (MEX) SVAR: Mahmoud Ashour (EGY)

SQUALIFICATI

Inter: –

Fluminense: –

DIFFIDATI

Inter: Asllani, Barella, Lautaro, Bastoni, Carlos Augusto, S. Esposito, Dumfries

Fluminense: Martinelli, Nonato, Keno, Arias, Bernal, Ren