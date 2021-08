VIDEO – Gli highlights di Inter-Genoa 4-0: le reti del poker nerazzurro

Riviviamo i momenti più belli dell'esordio nella nuova Serie A per la squadra di Inzaghi

Esordio spettacolare per l'Inter di Simone Inzaghi che alla prima in campionato a San Siro travolge il Genoa di Ballardini. Il nuovo tecnico nerazzurro inizia nel migliore dei modi l'era post-Conte e lascia buonissime impressioni ai tanti tifosi tornati a San Siro dopo un anno e mezzo. Migliori in campo i due nuovi arrivati Hakan Calhanoglu ed Edin Dzeko, che vanno a segno insieme a Milan Skriniar e Arturo Vidal nel poker rifilato al Grifone. Vediamo gli highlights di Inter-Genoa: