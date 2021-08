I Top&Flop di Inter-Genoa: esordio da favola per Dzeko e Calhanoglu. Avvio super per Vidal!

Ha subito mostrato una propria identità di calcio ben delineata l'Inter di Simone Inzaghi che contro il Genoa ha messo in campo un atteggiamento iper offensivo che ha lasciato spiazzato l'avversario Ballardini. La formazione nerazzurra, reduce da 45 giorni di allenamenti con il nuovo allenatore, alla prima ufficiale in questa nuova Serie A è riuscita a far vedere i primi input dell'ex biancoceleste, visibilmente soddisfatto al termine dell'incontro per il 4-0 che ha accompagnato l'emozionante ritorno del grande pubblico a San Siro. In assenza di prestazioni negative, la redazione di Passione Inter ha selezionato solo top dal match di ieri.