GdS – Inter, ora l’assalto a Correa. La Lazio apre: pronti 30 milioni!

Il fantasista argentino potrebbe essere l'attaccante tanto atteso da Simone Inzaghi

Per la stessa ragione ma non solo, infatti, l'Inter pochi giorni prima aveva abbandonato la pista Zapata, anche lui fuori per infortunio per diverse settimane. Da qui il grande ritorno in pole position di Joaquin Correa nei pensieri del club, anche se - come ribadito da La Gazzetta dello Sport - i dirigenti interisti non hanno mai realmente interrotto i contatti con la Lazio per averlo. Il ds biancoceleste Igli Tare, tra l'altro, nel pre-partita di ieri ha confermato la trattativa aperta per la cessione dell'argentino a Milano, indispensabile per preparare successivamente l'assalto al grande obiettivo Kostic. L'Inter, però, è disposta a mettere sul piatto un massimo di 30 milioni di euro, gli stessi che avrebbe versato in caso di assalto a Thuram. Basteranno per convincere Lotito a cedere il Tucu?