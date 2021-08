Inter-Genoa, Skriniar (DAZN): “Il mister ci ha trasmesso le sue idee. Siamo forti anche quest’anno”

Anche lo slovacco tra i marcatori di questa sera

Dopo la vittoria per 4-0 contro il Genoa, Milan Skriniar, difensore dell'Inter, intervistato da DAZN, ha così commentato la partita di oggi: "Era importante entrare bene in partita e segnare prima possibile. Ci siamo riusciti, era importante sbloccare la partita. Poi se dopo 15 minuti sei in vantaggio per 2-0 la partita è più facile".