Inter-Genoa, Calhanoglu (Inter TV): “É stato bello far divertire i tifosi”

Il turco ha parlato così dopo la super prima prestazione in nerazzurro

Hakan Calhanoglu è stato, senza dubbio ,la star della serata nel match d'esordio contro il Genoa: un gol e un assist in 20 minuti e numerose giocate a deliziare il pubblico di San Siro. Il turco, alla fine della partita, è intervenuto ai microfoni di Inter TV: "Io ero tranquillo ieri sera, è stato bello far divertire i tifosi. Abbiamo iniziato bene, una grande partita. Anche chi è entrato dopo ha fatto bene. Il gol più bello della mia carriera? Non lo so, ma ringrazio tutti i tifosi per aver urlato il mio nome."