Inter-Genoa, Inzaghi (DAZN): “Calha può migliorare ancora, gruppo fantastico. Che emozione con i tifosi”

Il tecnico si gode la vittoria rotonda contro Ballardini

Intervistato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della sua Inter per 4-0 contro il Genoa , il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ne ha così commentato la prestazione: "Io ero abbastanza sicuro della squadra. Li vedo lavorare dall'8 luglio con tantissimo entusiasmo e con tantissima voglia di imparare i concetti. Abbiamo cominciato nel migliore dei modi con i tifosi che sono tornati allo stadio. Meglio di così non poteva andare".

PRESTAZIONE - "E' stata piacevole, non dimentichiamo che mancavano Lautaro, Sanchez, il prossimo attaccante e anche Gagliardini. Ho visto Sensi lavorare tutti i giorni, ho cercato di trovargli un posto perché lavora tutti i giorni. Oggi si è fatto trovare anche in un ruolo non abituale. Di volta in volta sceglierò chi sarà meglio per ogni partita. Grande soddisfazione, ma c'è da lavorare e da guardare avanti. Dobbiamo continuare a essere spensierati e siamo stati tutti molto bravi".