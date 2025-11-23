HIGHLIGHTS Inter-Milan: Calhanoglu sbaglia il rigore

Highlights Inter-Milan 0-1: gol Pulisic

Nonostante la buona gara complessiva giocata questa sera, l’Inter si è dovuta arrendere al Milan nel derby perso per 0-1 con la rete decisiva di Pulisic. Alla prima vera ripartenza dei rossoneri, nata da una palla persa a centrocampo, l’attaccante statunitense ha trovato il gol approfittando di una respinta corta errata di Sommer che gli ha spalancato la porta. Decisivo, sul finale, anche un errore di Calhanoglu su calcio di rigore parato da Maignan.

Rivivi la gara con gli highlights e leggi le pagelle di Inter-Milan.

GOL PULISIC

🚨🇮🇹 | GOAL: CHRISTIAN PULISIC OPENS THE SCORING FOR MILAN!



Inter 0-1 Milan. pic.twitter.com/iEEeWoyUlZ — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) November 23, 2025

RIGORE SBAGLIATO CALHANOGLU