23 Novembre 2025
HIGHLIGHTS Inter-Milan: Calhanoglu sbaglia il rigore
Le azioni salienti del Derby
Highlights Inter-Milan 0-1: gol Pulisic
Nonostante la buona gara complessiva giocata questa sera, l’Inter si è dovuta arrendere al Milan nel derby perso per 0-1 con la rete decisiva di Pulisic. Alla prima vera ripartenza dei rossoneri, nata da una palla persa a centrocampo, l’attaccante statunitense ha trovato il gol approfittando di una respinta corta errata di Sommer che gli ha spalancato la porta. Decisivo, sul finale, anche un errore di Calhanoglu su calcio di rigore parato da Maignan.
Rivivi la gara con gli highlights e leggi le pagelle di Inter-Milan.
GOL PULISIC
🚨🇮🇹 | GOAL: CHRISTIAN PULISIC OPENS THE SCORING FOR MILAN!— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) November 23, 2025
Inter 0-1 Milan. pic.twitter.com/iEEeWoyUlZ
RIGORE SBAGLIATO CALHANOGLU
🚨🇮🇹 HAKAN CALHANOGLU HAS MISSED THE PENALTY FOR INTER! ❌ pic.twitter.com/maQQJ8p98o— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) November 23, 2025