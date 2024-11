HIGHLIGHTS Inter-Napoli 1-1: Calhanoglu pareggia, ma sbaglia il rigore

Finisce 1-1 il big match della 12a giornata di Serie A tra Inter e Napoli. A San Siro, vanno in vantaggio gli ospiti nel primo tempo con McTominay, prima della risposta di Calhanoglu, con un bolide dalla distanza. Nella ripresa, però, il centrocampista sbaglia un calcio di rigore, che avrebbe potuto regalare i 3 punti ai nerazzurri.

Guarda le immagini salienti di Inter-Napoli:

GOL 0-1 MCTOMINAY

MCTOMINAY SCORED FOR NAPOLI



HE IS HAVING A FINE SEASON #InterNapolipic.twitter.com/hLySEhCHUh