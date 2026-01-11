11 Gennaio 2026
HIGHLIGHTS Inter-Napoli 2-2: Dimarco e Calhanoglu non bastano
Le azioni salienti del pareggio di San Siro
Si è chiuso in parità il big match di questa sera a San Siro tra Inter e Napoli. Un 2-2 che lascia l’amaro in bocca soprattutto ai nerazzurri per aver perso l’opportunità di andare in fuga in vetta alla classifica, nonostante il vantaggio ancora rassicurante sul Milan. A decidere l’incontro le reti di Dimarco e Calhanoglu per i nerazzurri, doppietta di McTominay per i partenopei.
Highlights Inter-Napoli 2-2: gol Dimarco e Calhanoglu
Rivivi la gara con gli highlights e leggi le pagelle di Inter-Napoli.
GOL DIMARCO
GOL CALHANOGLU
