HIGHLIGHTS Inter-Napoli 2-2: Dimarco e Calhanoglu non bastano

Si è chiuso in parità il big match di questa sera a San Siro tra Inter e Napoli. Un 2-2 che lascia l’amaro in bocca soprattutto ai nerazzurri per aver perso l’opportunità di andare in fuga in vetta alla classifica, nonostante il vantaggio ancora rassicurante sul Milan. A decidere l’incontro le reti di Dimarco e Calhanoglu per i nerazzurri, doppietta di McTominay per i partenopei.

Highlights Inter-Napoli 2-2: gol Dimarco e Calhanoglu

Rivivi la gara con gli highlights e leggi le pagelle di Inter-Napoli.

