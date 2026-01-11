11 Gennaio 2026

HIGHLIGHTS Inter-Napoli 2-2: Dimarco e Calhanoglu non bastano

Le azioni salienti del pareggio di San Siro

Si è chiuso in parità il big match di questa sera a San Siro tra Inter e Napoli. Un 2-2 che lascia l’amaro in bocca soprattutto ai nerazzurri per aver perso l’opportunità di andare in fuga in vetta alla classifica, nonostante il vantaggio ancora rassicurante sul Milan. A decidere l’incontro le reti di Dimarco e Calhanoglu per i nerazzurri, doppietta di McTominay per i partenopei.

Highlights Inter-Napoli 2-2: gol Dimarco e Calhanoglu

Rivivi la gara con gli highlights e leggi le pagelle di Inter-Napoli.

GOL DIMARCO

GOL CALHANOGLU

Foto autore

Autore:
Antonio Siragusano

Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal 2021 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Appassionato di telecronache e calciomercato, scrive di Inter da quasi dieci anni.