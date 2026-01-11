Le pagelle LIVE di Inter-Napoli: voti e giudizi

Inter e Napoli scendono questa sera in campo a partire dalle 20.45 per il vero scontro diretto valido per la corsa scudetto di questa ventesima giornata di campionato. Sfida ad altissima tensione tra nerazzurri e partenopei, non solo per le polemiche arbitrali dell’andata, ma anche dopo le scintille a distanza tra Cristian Chivu e Antonio Conte delle ultime settimane.

Queste le pagelle di Inter-Napoli, match della ventesima giornata di Serie A.

Pagelle Inter-Napoli: migliori e peggiori in campo

SOMMER 6 –

BISSECK 6 –

AKANJI 6.5 –

BASTONI 6 –

LUIS HENRIQUE 6 –

BARELLA 6 –

CALHANOGLU 6 –

ZIELINSKI 6.5 – Recupero palla prezioso da cui nasce il gol nerazzurro.

DIMARCO 7 – Seconda rete di fila, sblocca il match con un gran sinistro all’angolino da posizione defilata.

LAUTARO MARTINEZ 6.5 –

THURAM 6.5 – Splendido e lucido l’assist per Dimarco. Svaria su tutto il fronte d’attacco e manda in tilt la difesa azzurra.

CHIVU 6 –

Inter-Napoli: il tabellino

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 40 Calligaris, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 43 Cocchi, 90 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

NAPOLI (3-4-3): 32 Milinkovic-Savic; 31 Beukema, 13 Rrahmani, 5 Juan Jesus; 22 Di Lorenzo, 68 Lobotka, 8 McTominay, 37 Spinazzola; 21 Politano, 19 Hojlund, 20 Elmas.

A disposizione: 1 Meret, 14 Contini, 3 Gutierrez, 4 Buongiorno, 17 Olivera, 26 Vergara, 27 Lucca, 30 Mazzocchi, 35 Marianucci, 69 Ambrosino, 70 Lang. Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: Doveri.

Assistenti: Alassio – Colarossi.

Quarto ufficiale: Colombo.

VAR: Di Bello.

Assistente VAR: Di Paolo.