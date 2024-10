HIGHLIGHTS Inter-Stella Rossa 4-0: super Calha, bomber a raffica

L’Inter vince in modo netto contro la Stella Rossa, nella 2a giornata della Champions League 2024/2025. A San Siro arriva un netto 4-0, con i gol di Calhanoglu, punizione splendia, e degli attaccanti, Arnautovic, Lautaro Martinez e Taremi.

Guarda le immagini salienti della gara:

GOL 1-0 CALHANOGLU

GOL 2-0 ARNAUTOVIC

Arnautovic has given doubles lead to Interpic.twitter.com/CLHrL8nlGg