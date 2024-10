LIVE – La CRONACA di INTER-STELLA ROSSA: segui la diretta

L’Inter torna in campo in Champions League per la 2a giornata del girone unico. A San Siro, i nerazzurri cercano la prima vittoria nella competizione, contro la Stella Rossa, dopo il pareggio dell’esordio contro il Manchester City.

La squadra di Inzaghi è tornata alla vittoria contro l’Udinese dopo 3 gare senza successi e ora vogliono proseguire il loro cammino superando i serbi, battuti dal Benfica nella 1a giornata. A partire dalle ore 21.00, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Inter-Stella Rossa.

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI INTER-STELLA ROSSA

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Il calcio d’inizio sarà alle ore 21.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-STELLA ROSSA

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 7 Zielinski, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 99 Taremi, 8 Arnautovic.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 9 Thuram, 10 Lautaro, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 21 Asllani, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 36 Darmian.

Allenatore: Simone Inzaghi.

STELLA ROSSA (4-2-3-1): 18 Glazer; 66 Seol, 5 Spajic, 33 Drkusic, 24 Djiga; 6 Krunic, 21 Elsnik; 14 Olayinka, 55 Maksimovic, 15 Silas; 9 Ndiaye.

A disposizione: 1 M. Ilic, 77 Gutesa, 8 Kanga, 10 Katai, 17 Bruno Duarte, 22 Dalcio Gomes, 23 Rodic, 25 Lekovic, 27 Felicio Milson, 32 L. Ilic, 49 Radonjic, 73 Prutsev.

Allenatore: Vladan Milojević.

Arbitro: FELIX ZWAYER (GER).

Assistenti: Kempter, Dietz (GER).

Quarto ufficiale: Badstübner (GER).

VAR: Dankert (GER).

Assistente VAR: Brand (GER).