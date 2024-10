Partita molto importante per l’Inter che ritrova San Siro dopo la sconfitta nel derby. Nella 2a giornata di Champions League, i nerazzurri giocheranno la prima gara casalinga della competizione contro la Stella Rossa, con l’obiettivo di ottenere la prima vittoria in campo europeo.

Segui la partita con le pagelle in diretta di Passione Inter.

SOMMER 6

PAVARD 6 – In costante proiezione offensiva già dai primi minuti di gara, ma è attento anche su Ndiaye.

DE VRIJ 6 – Ndiaye svaria molto e non gli dà un punto di riferimento fisso.

BASTONI 6

DUMFRIES 6 – Olayinka è tra i più intraprendenti della Stella Rossa e deve fare attenzione. La sua falcata, però, è un’opzione importante in attacco.

ZIELINSKI 6 – Errore banale in costruzione, che porta a una conclusione insidiosa della Stella Rossa.

CALHANOGLU 7 – Punizione capolavoro, che sorprende Glazer sul suo palo e si infila all’incrocio.

MKHITARYAN 6.5 – Si guadagna la punizione poi realizzata da Calhanoglu. Imbeccato da Arnautovic, non riesce a scavalcare Glazer con il tocco sotto.

CARLOS AUGUSTO 6

TAREMI 5.5 – Primo tempo un po’ in sordina: poco coinvolto se non per una bella sponda per Arnautovic.

ARNAUTOVIC 6.5 – Insacca dopo pochi minuti, ma è in fuorigioco. Perde il tempo del tiro su un ottimo assist di Taremi, ma poi illumina per Mkhitaryan. Prestazione molto viva.

INZAGHI 6.5 – Ottimo avvio, con la punizione di Calhanoglu che mette in subito in discesa la gara.