Inter-Stella Rossa SENZA Var: CAOS e partita sospesa

Episodio curioso nel secondo tempo di Inter-Stella Rossa. Sul risultato di 3-0, infatti, l’arbitro Felix Zwayer ha concesso un calcio di rigore per un evidente fallo su Lautaro Martinez. Tuttavia, dal fischio alla realizzazione di Taremi dagli undici metri sono passati diversi minuti, con il gioco che è stato sospeso.

Cosa è successo? Come ha spiegato il direttore di gara ai giocatori in campo, ci sarebbe stato un problema tecnico con il VAR, che avrebbe smesso di funzionare. Non trovando una soluzione, Zwayer ha chiesto alle panchine delle rispettive squadre se fosse d’accordo a proseguire la gara nonostante l’inconveniente.