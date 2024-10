Anche Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti da Inter-Stella Rossa, 2a giornata di Champions League. Queste le sue parole:

INCHIESTA – “Caso curve? Vorrei tranquillizzare i nostri tifosi e noi stessi. Noi siamo parte lesa e non abbiamo nulla da temere. Nello stesso tempo abbiamo garantito massima collaborazione e siamo a totale disposizione, come prima e maggiormente oggi. L’Inter ha una struttura di sicurezza, affidata a un ex funzionario dell’ordine pubblico, che applica protocolli molto rigidi. Poi ci sono fenomeni al di fuori dal perimetro aziendale e istituzionale”.

AMBIENTE – “Siamo tutti uomini di esperienza e chi ne ha meno deve trovare in noi il riferimento, sapendo che l’Inter agisce in modo trasparente. Questi sono i presupposti per non temere nulla e concentrarci sulla partita. Confidiamo che le forze dell’ordine e la magistratura possano fare il loro lavoro per allontanare questo fenomeno di criminalità dallo stadio”.

TURNOVER – “Abbiamo una rosa altamente competitiva per più competizioni. Non parlerei di titolari e riserve, ma di 25 giocatori a disposizione di Inzaghi che li utilizza a seconda delle sue considerazioni. Ha fatto le sue valutazioni e gli 11 in campo saranno sicuramente all’altezza. Tenendo conto che oggi le partite durano tanto e ci sarà spazio per 5 cambi”.