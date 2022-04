VIDEO – Gli highlights di Juventus-Inter: decide il rigore di Calhanoglu

I nerazzurri tornano a trionfare in casa dei bianconeri con una grande prestazione difensiva

A dieci anni di distanza dall'ultima volta, l'Inter torna ad espugnare l'Allianz Stadium di Torino. Il rigore trasformato in rete da Hakan Calhanoglu con ogni probabilità mette fine ad una crisi nerazzurra che in campionato si era aperta ad inizio febbraio, con la sconfitta nel derby della Madonnina contro il Milan. In attesa che i cugini rossoneri scendano in campo questa sera a San Siro contro il Bologna, l'Inter è tornata momentaneamente a -3 dalla vetta.