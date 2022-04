Juventus-Inter, Handanovic: “Calhanoglu nostro miglior rigorista. Rinnovo? Le cose si fanno in due”

Le parole del calciatore nerazzurro

Pochi minuto dopo Juventus-Inter, Samir Handanovic si è fermato ai microfoni di DAZN per commentare il risultato del match. Queste le sue parole sul match deciso dagli undici metri dalla rete di Hakan Calhanoglu: "Se il nostro miglior rigorista è Calhanoglu? Sì. Questa è Grande vittoria ha un grande valore per il momento che stavamo vivendo. Non l'abbiamo ottenuta giocando bene come altre volte, ma è una vittoria di carattere e ci piace. Su questo dobbiamo creare entusiasmo e non vediamo l'ora di giocare la prossima partita".

FUTURO - "Onana? Non ho nessun problema con la competizione, è una cosa normale e mi fa anche piacere. L'importante è che l'Inter ne esca più forte da questa situazione, io devo pensare al finale di stagione. Sono professionista, non ho neanche firmato per il prossimo anno e vedremo. Donnarumma? In prospettiva può diventare il miglior portiere al mondo, ma se lo deve mettere in testa. E' facile massacrarne uno, ma per Donnarumma vedo solo grandi cose. Si deve mettere in testa che può diventare il numero uno al mondo. Contratto? Le cose si fanno in due, spero di sì, sono qua da tanti anni. Nessuno ti garantisce chi gioca e chi no in una squadra, non è questa la questione".