HIGHLIGHTS Napoli-Inter 3-1: gol di Calhanoglu, difesa male
Le immagini salienti del big match dell'ottava giornata
Finisce male per l’Inter di Cristian Chivu la gara più attesa di questo ottavo turno di Serie A, quella sul campo del Napoli dell’ex Antonio Conte. I nerazzurri vanno sotto nel primo tempo per un rigore di De Bruyne e poi nella ripresa subiscono ancora le reti di McTominay e Anguissa con in mezzo il gol dal dischetto di Calhanoglu.
Di seguito gli highlights di Napoli-Inter 3-1:
RIGORE DE BRUYNE 1-0
De Bruyne took a pen so powerful he pulled his hamstring ffs https://t.co/XVaSUYAjOM pic.twitter.com/UX0FeyImLL— Z 🇵🇸 (@PepsBalls) October 25, 2025
GOL MCTOMINAY 2-0:
2-0 NAPOLI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!— OFFICER_JIMMIE (@officer_jimmie) October 25, 2025
EX MANCHESTER UNITED PLAYER SCOTT MCTOMINAY SCORES FOR NAPOLI AGAINST INTER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/GwIDCaWMjW
RIGORE CALHANOGLU 2-1:
🚨 GOAL: Hakan Çalhanoğlu 59' (Pen.)— OFFICER_JIMMIE (@officer_jimmie) October 25, 2025
Serie A | 🇮🇹 Napoli 2-1 Inter pic.twitter.com/LIpvkKeOh6
GOL ANGUISSA 3-1:
Yaz transfer döneminde gündemimize gelen Zambo Anguissa'nın golü. pic.twitter.com/QZ498u5IlH— kartalistanaliz (@kartalistanaliz) October 25, 2025