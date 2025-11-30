30 Novembre 2025
HIGHLIGHTS Pisa-Inter 0-2: doppietta di Lautaro
Le azioni salienti del successo nerazzurro
Highlights Pisa-Inter 0-2: gol Lautaro
Dopo aver combattuto in una gara tiratissima con il Pisa, l’Inter ritrova il successo grazie alla doppietta di capitan Lautaro Martinez che mette a tacere le critiche e diventa il nuovo capocannoniere della Serie A.
Rivivi la gara con gli highlights e leggi le pagelle di Pisa-Inter.
PISA-INTER 0-1, GOL LAUTARO
LAUTARO🔥🔥🔥pic.twitter.com/MGCKZmcUkC— F.C. InterData (@Fcinterdata) November 30, 2025
PISA-INTER 0-2, GOL LAUTARO
Lautaro Martínez GOAL to get his brace! Assisted by Barella. ⚽️⚽️🇦🇷⚫️🔵 pic.twitter.com/uG2CyvvJka— Inter Xtra (@Inter_Xtra) November 30, 2025