30 Novembre 2025

HIGHLIGHTS Pisa-Inter 0-2: doppietta di Lautaro

Le azioni salienti del successo nerazzurro

Highlights Pisa-Inter 0-2: gol Lautaro

Dopo aver combattuto in una gara tiratissima con il Pisa, l’Inter ritrova il successo grazie alla doppietta di capitan Lautaro Martinez che mette a tacere le critiche e diventa il nuovo capocannoniere della Serie A.

Rivivi la gara con gli highlights e leggi le pagelle di Pisa-Inter.

PISA-INTER 0-1, GOL LAUTARO

PISA-INTER 0-2, GOL LAUTARO

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Antonio Siragusano

Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal 2021 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Appassionato di telecronache e calciomercato, scrive di Inter da quasi dieci anni.