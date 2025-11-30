Pagelle LIVE Pisa-Inter: voti e giudizi
Voti e giudizi ai nerazzurri in campo
Allo stadio Arena Garibaldi, con fischio d’inizio alle ore 15.00, questo pomeriggio si gioca il match Pisa-Inter. Sfida tra due formazioni con ambizioni di classifica chiaramente distinte, ma che si appresta a regalare grande spettacolo.
Queste le pagelle di Pisa-Inter, sfida della tredicesima giornata di Serie A.
Pagelle Pisa-Inter: migliori e peggiori in campo
SOMMER 6 –
AKANJI 5.5 – Duello corpo a corpo per niente semplice contro Nzola.
ACERBI 6 – Provvidenziale quando salva un gol praticamente fatto su Meister. Il voto si abbassa quando si fa sorprendere da Nzola a campo aperto. DAL 67′ BISSECK 6 –
BASTONI 5 – Un mancato intervento di testa per poco non consente al Pisa di sbloccare il match con Piccinini. Ingenuità enorme per un difensore come lui.
LUIS HENRIQUE 5.5 – Finalmente gioca in verticale e con pochi tocchi. Velocizza la manovra offensiva cercando triangoli con Lautaro e Barella. DAL 67′ DIOUF 6 –
BARELLA 6 –
CALHANOGLU 5.5 –
SUCIC 5.5 –
DAL 46′ ZIELINSKI 6 –
DIMARCO 5.5 – Tante imprecisioni tecniche non da lui. Oggi la catena di sinistra sembra inceppata.
THURAM 6 – Un po’ isolato in avvio alla ricerca costante della profondità. Con tanta volontà, combinazioni con Lautaro e giocate individuali cerca di costruirsi le azioni da gol. DAL 67′ PIO ESPOSITO 6.5 – Neanche il tempo di mettere piede in campo che serve subito un grande assist per Lautaro su un pallone che lui stesso aveva recuperato.
LAUTARO MARTINEZ 6.5 – E’ sua la prima vera grande occasione del match con un colpo di testa che sfiora solamente il palo. Gol stupendo a sbloccare la partita, con rabbia e tecnica.
CHIVU 6 –
Pisa-Inter: il tabellino
PISA (3-5-2): 22 Scuffet; 4 Caracciolo, 39 Albiol, 5 Canestrelli; 15 Touré, 36 Piccinini, 20 Aebischer, 6 Marin, 3 Angori; 9 Meister, 18 Nzola
A disposizione: 12 Nicolas, 34 Vukovic, 7 Leris, 8 Højholt, 10 Tramoni, 16 Buffon, 26 Coppola, 32 Moreo, 33 Calabresi, 42 Bettazzi, 72 Maucci, 94 Bonfanti, 99 Lorran. Allenatore: Alberto Gilardino.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.
A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan. 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 43 Cocchi, 49 Maye, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: Guida
Assistenti: Bercigli-Cavallina
Quarto ufficiale: Perenzoni
VAR: Paterna
Assistente VAR: La Penna