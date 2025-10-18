HIGHLIGHTS Roma-Inter 0-1: che bel gol di Bonny

Arriva il sesto successo di fila per l’Inter che anche dopo la sosta non si ferma e vince su un campo molto difficile come quello della Roma di Gasperini. A decidere il match è un bel gol di Ange-Yoan Bonny che riesce a sbloccare subito la partita e con freddezza in campo aperto batte Svilar in un uno contro uno.

Di seguito gli highlights della sfida Roma-Inter per il settimo turno di Serie A:

GOL DI BONNY: 0-1