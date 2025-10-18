Pagelle LIVE Roma-Inter: voti e giudizi

In seguito alla seconda sosta del campionato per le nazionali, arriva un filotto di gare complicate per l’Inter che deve sfidare questa sera la Roma in trasferta prima di altre due partite fuori casa con Union SG e Napoli. Quest’oggi i nerazzurri di Chivu fanno visita ai giallorossi di Gasperini che sono primi in classifica e tenteranno di fare bottino pieno per agguantarli in vetta.

Di seguito le pagelle dei nerazzurri in questa sfida del settimo turno di Serie A.

Pagelle Roma-Inter: migliori e peggiori in campo

SOMMER –

AKANJI –

ACERBI –

BASTONI –

DUMFRIES –

BARELLA –

CALHANOGLU –

MKHITARYAN –

DIMARCO –

BONNY –

LAUTARO MARTINEZ –

CHIVU –

Roma-Inter 0-1, il tabellino: gol Bonny

Marcatore: 6′ Bonny (I)

ROMA (3-4-2-1): 99 Svilar; 22 Hermoso, 23 Mancini, 5 Ndicka; 19 Çelik, 17 Koné, 4 Cristante, 43 Wesley; 18 Soulé, 7 Pellegrini; 21 Dybala. A disposizione: 32 Vasquez, 95 Gollini, 2 Rensch, 8 El Aynaoui, 9 Dovbyk, 11 Ferguson, 12 Tsimikas, 24 Ziolkowski, 31 Bailey, 35 Baldanzi, 61 Pisilli, 66 Sangare, 87 Ghilardi, 92 El Shaarawy. Allenatore: Gian Piero Gasperini

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro. A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Palacios, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

Ammonito: Lautaro (I)

Arbitro: Massa Assistenti: Meli-Cecconi Quarto ufficiale: Feliciani VAR: Meraviglia Assistente VAR: Abisso