18 Ottobre 2025

Pagelle LIVE Roma-Inter: voti e giudizi

I voti ai nerazzurri in campo all'Olimpico

In seguito alla seconda sosta del campionato per le nazionali, arriva un filotto di gare complicate per l’Inter che deve sfidare questa sera la Roma in trasferta prima di altre due partite fuori casa con Union SG e Napoli. Quest’oggi i nerazzurri di Chivu fanno visita ai giallorossi di Gasperini che sono primi in classifica e tenteranno di fare bottino pieno per agguantarli in vetta.

Di seguito le pagelle dei nerazzurri in questa sfida del settimo turno di Serie A.

Pagelle Roma-Inter: migliori e peggiori in campo

SOMMER

AKANJI

ACERBI

BASTONI

DUMFRIES

BARELLA

CALHANOGLU

MKHITARYAN

DIMARCO

BONNY

LAUTARO MARTINEZ

CHIVU

Roma-Inter 0-1, il tabellino: gol Bonny

Marcatore: 6′ Bonny (I)

ROMA (3-4-2-1): 99 Svilar; 22 Hermoso, 23 Mancini, 5 Ndicka; 19 Çelik, 17 Koné, 4 Cristante, 43 Wesley; 18 Soulé, 7 Pellegrini; 21 Dybala. A disposizione: 32 Vasquez, 95 Gollini, 2 Rensch, 8 El Aynaoui, 9 Dovbyk, 11 Ferguson, 12 Tsimikas, 24 Ziolkowski, 31 Bailey, 35 Baldanzi, 61 Pisilli, 66 Sangare, 87 Ghilardi, 92 El Shaarawy. Allenatore: Gian Piero Gasperini

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro. A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Palacios, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

Ammonito: Lautaro (I)

Arbitro: Massa Assistenti: Meli-Cecconi Quarto ufficiale: Feliciani VAR: Meraviglia Assistente VAR: Abisso

Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.