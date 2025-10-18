La cronaca di Roma-Inter: segui in LIVE

L’Inter arriva alla sfida in trasferta contro la Roma forte di cinque vittore di fila tra Serie A e Champions League ma i giallorossi sono i primi in classifica e non vogliono lasciare il trono ancora di più dopo il passo falso del Napoli che ha perso sul campo del Torino. Seguite con noi la diretta di questa gara e in diretta sul nostro canale YouTube.

Cronaca LIVE Roma-Inter: 7^ giornata Serie A

12′ | Primo tentativo per la Roma da calcio piazzato con Cristante in area che con un colpo di testa sfiora il pareggio mandando il pallone poco sopra la traversa

9′ | Tentativo da fuori per Calhanoglu, facile per Svilar

6′ | GOOOOOOOOOOOOOOOOL INTER! HA SEGNATO BONNY! Lancio in profondità di Barella per Bonny al limite del fuorigioco che in campo aperto batte Svilar e trova la rete dello 0-1!

3′ | Giallo per Lautaro Martinez per fallo ai danni di Wesley

1° TEMPO

Roma-Inter: le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): 99 Svilar; 22 Hermoso, 23 Mancini, 5 Ndicka; 19 Çelik, 17 Koné, 4 Cristante, 43 Wesley; 18 Soulé, 7 Pellegrini; 21 Dybala. A disposizione: 32 Vasquez, 95 Gollini, 2 Rensch, 8 El Aynaoui, 9 Dovbyk, 11 Ferguson, 12 Tsimikas, 24 Ziolkowski, 31 Bailey, 35 Baldanzi, 61 Pisilli, 66 Sangare, 87 Ghilardi, 92 El Shaarawy. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro. A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Palacios, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Massa Assistenti: Meli-Cecconi Quarto ufficiale: Feliciani VAR: Meraviglia Assistente VAR: Abisso