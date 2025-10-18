18 Ottobre 2025

Marotta: “Abbiamo preso Chivu per QUESTO motivo”

Le parole del presidente dell'Inter

A pochi minuti dall’inizio di Roma-Inter, gara del settimo turno di Serie A, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha parlato di come sta crescendo la squadra e di quali possono essere gli obiettivi stagionali per il gruppo allenato da Cristian Chivu. Queste le sue risposte alle domande dei giornalisti di Sky Sport:

RINCORSA IN CLASSIFICA “Siamo alla 7^ giornata, è ancora una fase interlocutoria del campionato. Serve solo dare continuità e io sono ottimista e fiducioso per stasera, possiamo fare una bella prestazione. Siamo però contro una squadra molto forte che è, non a caso, prima in classifica in questo momento”.

OBIETTIVO STAGIONALE “Abbiamo creato un modello per rispondere agli obiettivi sportivi ma serve sempre la sostenibilità economica o finanziaria. Fare bene in Champions League e partecipare al Mondiale per Club ci ha aiutati molto. Sulla parte sportiva dobbiamo essere bravi a proseguire la strada in modo positivo sia in Serie A che in Champions League. L’obiettivo è fare utile, indovinare il percorso in Europa sarà molto difficile. Questo format è molto particolare e tutto sarà deciso all’ultima giornata della fase campionato, ‘obiettivo resta fare il massimo sul piano sportivo e in termini di ricavi”.

Infine, il numero uno dell’Inter ha spiegato anche ai microfoni di DAZN le ragioni sulla scelta estiva di affidare la panchina a Chivu. Queste le dichiarazioni di Marotta:

ROMA “Mi aspetto una partita sicuramente positiva perché è un riscontro di quanto hanno fatto i calciatori in questi giorni. La squadra ha ritrovato una convinzione sempre più forte e ci aspettiamo una bella prestazione e un risultato positivo”.

PUNTI DECISIVI “Scontri diretti? Se guardiamo le statistiche possiamo fare meglio, ma quest’anno il campionato è molto equilibrato, oggi l’importante è ripetere prestazioni positive”.

CHIVU“Cosa mi sta piacendo di Chivu? Soprattutto la tranquillità con la quale ha gestito la pressione che arrivava solo dall’esterno in termini di critiche dall’esterno. Noi eravamo tranquilli e gliel’abbiamo trasmesso, in maniera molto naturale. È un professionista molto esterno, sa gestire la pressione. La sua scelta è stata molto ponderata da parte nostra”.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.