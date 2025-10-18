18 Ottobre 2025
Roma-Inter, formazioni UFFICIALI: la scelta davanti di Chivu
Le scelte ufficiali di Gasperini e Chivu
Nel settimo turno di Serie A il big match è Roma-Inter, sfida che mette di fronte la capolista della classifica allenata da Gian Piero Gasperini con 15 punti contro i nerazzurri di Chivu che hanno invece tre lunghezze in meno. Per questa gara dell’Olimpico sono state rese note le scelte definitive di formazione e il tecnico rumeno ha deciso di puntare su Bonny al fianco di Lautaro in attacco.
Di seguito le formazioni ufficiali di Roma-Inter:
18 Ottobre 2025 – 20:45
Olimpico, Roma
Roma 3-4-2-1
Formazione99 – Svilar 22 – Hermoso 23 – Mancini 5 – N’Dicka 19 – Celik 17 – Koné 4 – Cristante 43 – Wesley 18 – Soulé 7 – Pellegrini 21 – Dybala Gian Piero Gasperini
Panchina
32 Vasquez, 95 Gollini, 2 Rensch, 8 El Aynaoui, 9 Dovbyk, 11 Ferguson, 12 Tsimikas, 24 Ziolkowski, 31 Bailey, 35 Baldanzi, 61 Pisilli, 66 Sangare, 87 Ghilardi, 92 El Shaarawy
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Angelino
diffidati
Nessuno
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 25 – Akanji 15 – Acerbi 95 – Bastoni 2 – Dumfries 23 – Barella 20 – Calhanoglu 22 – Mkhitaryan 32 – Dimarco 10 – Lautaro Martinez 14 – Bonny Cristian Chivu
Panchina
13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Palacios, 94 Esposito
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Di Gennaro, Darmian, Thuram
diffidati
Nessuno
Arbitro: Davide Massa
Assistenti: Meli – Cecconi
Quarto Uomo: Feliciani
Var: Meraviglia – AVar: Abisso