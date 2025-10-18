Roma-Inter, formazioni UFFICIALI: la scelta davanti di Chivu

Nel settimo turno di Serie A il big match è Roma-Inter, sfida che mette di fronte la capolista della classifica allenata da Gian Piero Gasperini con 15 punti contro i nerazzurri di Chivu che hanno invece tre lunghezze in meno. Per questa gara dell’Olimpico sono state rese note le scelte definitive di formazione e il tecnico rumeno ha deciso di puntare su Bonny al fianco di Lautaro in attacco.

Di seguito le formazioni ufficiali di Roma-Inter: