Bisseck via a gennaio: Di Marzio RIVELA tutto in diretta

Nelle scorse ore il giornalista esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, ha concesso un’intervista al media tedesco Wettfreunde e ha parlato anche delle voci di un trasferimento per un calciatore dell’Inter. Si tratta di Yann Aurel Bisseck su cui ci sono rumours di addio nel 2026 visto che i nerazzurri potrebbero farci una grossa plusvalenza.

La firma di Sky nega però un addio già a gennaio: “Non riesco a immaginare che Bisseck vada via a gennaio. L’Inter lo valuta molto e chiede una cifra per il suo trasferimento pari almeno a 35-40 milioni di euro. L’Eintracht non spenderà questa cifra a gennaio ma il Crystal Palace potrebbe potenzialmente fare una mossa nel mercato invernale per sostituire Marc Guehi se dovesse lasciare il club”.

Infine Di Marzio rivela anche come Bisseck sia desideroso di vestire maglie prestigiose e che quindi non accetterà qualsiasi squadra si faccia avanti: “Dopo la sua esperienza all’Inter con dei titoli vinti, Bisseck vuole giocare in squadre di alto livello come Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco. Quando si vincono trofei con l’Inter e si raggiungono le finali di Champions League, è poi più difficile accettare un club di livello inferiore”.