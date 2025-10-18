Dopo 2 mesi l’Inter vince: netto successo sulla rivale

La creazione di una squadra Under 23 potrebbe aver frenato un po’ lo sviluppo della formazione Primavera dell’Inter che in questo avvio di stagione sta riscontrando più problemi del previsto. Dopo un’annata straordinaria come quella passata conclusa con lo Scudetto e un bel percorso in Youth League, ora ci sono più difficoltà.

Fino ad oggi infatti i nerazzurri di Benny Carbone avevano vinto soltanto la gara d’esordio il 16 agosto sul campo del Monza, ma nella giornata odierna arriva il secondo successo per i nerazzurri che sconfiggono una rivale. La prima vittoria in casa dell’Inter Primavera arriva oggi con un secco 3-0 contro il Napoli, firmato da Iddrissou, Zouin e Pinotti.

Ora l’Inter si trova ancora nelle retrovie della classifica del campionato Primavera 1 con 9 punti raccolti in otto partite che valgono un momentaneo 13° posto in attesa che si completi il turno. Per mister Carbone questo può può essere certamente un punto da cui ripartire sperando che esploda qualche talento nerazzurro.