Nuovo colpo prima di Roma-Inter: “55 milioni”

Conclusa la sosta per le nazionali, riparte la Serie A con la settima giornata che avrà come big match Roma-Inter. Sarà l’occasione per i due allenatori Gasperini e Chivu per riaffrontare il loro passato (il giallorosso fu ex tecnico dell’Inter per un breve periodo mentre il rumeno ha un passato da calciatore nella capitale).

Sarà inoltre occasione anche per parlare magari di calciomercato perché, come rivela oggi il Corriere dello Sport, l’Inter non ha mai abbandonato il sogno di arrivare a Manu Kone. Per il suo forte centrocampista la Roma non chiede però meno di 55 milioni di euro e ora si registra anche la concorrenza del PSG. Questo il commento del quotidiano romano:

“Stasera Manu affronterà la squadra che poteva essere sua. All’Inter, inutile negarlo, ha strizzato l’occhio in estate sperando che la trattativa decollasse. Ma alla Roma non è rimasto malvolentieri, anzi. L’anno scorso è stata l’unica società a credere davvero in lui e alla riconoscenza il ragazzo di Colombes ha sempre dato un peso. Quella porta, però, è rimasta socchiusa, e l’esigenza di concretizzare a giugno delle plusvalenze, soprattutto se la Roma non dovesse centrare la Champions e se non riuscisse a ottenere la cifra sperata dal nuovo sponsor di maglia, potrebbe di nuovo essere spalancata. Il Psg lo segue, l’Inter non ha mai smesso di apprezzare le sue doti da mediano moderno. Chiunque volesse bussare a Trigoria, però, dovrebbe partire da una proposta da 55 milioni almeno”.