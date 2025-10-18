Attacco SHOCK a Inzaghi: “Ha perso 3 scudetti”

Dopo due lunghe settimane di sosta, l’Inter torna finalmente in campo per l’anticipo di questa sera all’Olimpico contro la Roma. I nerazzurri sono attesi da un mese infernale e ricco di appuntamenti di primo piano, a partire dalla sfida contro i giallorossi che in questo inizio di campionato hanno collezionato ben cinque vittorie ed una sola sconfitta.

Analizzando il match tra Roma-Inter, sulle pagine di Tuttosport questa mattina è stato intervistato Vincent Candela. L’ex calciatore conosce chiaramente benissimo l’ambiente giallorosso, ma anche Cristian Chivu con cui ha condiviso proprio in maglia giallorossa lo spogliatoio per ben due stagioni, dal 2005 al 2007.

Il francese, parlando dell’ex compagno, si è lasciato andare anche ad una critica rispetto al precedente ciclo nerazzurro guidato da Simone Inzaghi, il quale – a suo giudizio – avrebbe potuto vincere tre scudetti in più rispetto al ‘solo’ successo della stagione 2023/24.

Questo l’attacco di Candela: “L’Inter negli ultimi quattro anni ha vinto solo uno scudetto, perdendone tre. Chivu in queste poche giornate sta facendo bene, però il tempo è troppo limitato per dire se farà meglio o peggio di Inzaghi. Per lui è una bella sfida, una grande opportunità. Da persona di carattere ha accettato”.