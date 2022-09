VIDEO – Gli highlights di Viktoria Plzen-Inter 0-2: Dzeko show

Buona la seconda in Europa per gli uomini di Simone Inzaghi che, dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco, trovano la vittoria contro il Viktoria Plzen. Gli uomini di Inzaghi vincono infatti 2 a 0 in trasferta grazie ad un grande Dzeko. Il bosniaco prima sblocca la partita con un diagonale chirurgico su assist di Correa, poi serve a Dumfries la palla del raddoppio nella ripresa.