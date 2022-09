I Top&Flop di Viktoria Plzen-Inter: Dzeko e Dumfries protagonisti

L'Inter batte agevolmente il Viktoria Plzen nella seconda giornata del girone di Champions League. Ai nerazzurri, con un tasso tecnico decisamente più alto, basta un goal per tempo, con la firma di Dzeko e Dumfries, per portare a casa i 3 punti. Come di consueto ecco i Top e i Flop (in questo caso nessuno) di Passione Inter.