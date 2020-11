Higuain incorona Lautaro: “Fare il titolare all’Inter alla sua età non è scontato. Gli auguro il meglio”

Dopo una grande prestazione – nonostante la sconfitta – in casa del Real Madrid, a Lautaro Martinez è arrivato un attestato di stima non indifferente. Intervistato dai microfoni di TyC Sports, infatti, Gonzalo Higuain ha speso parole molto importanti per lui, anche nell’ottica del futuro dell’Argentina, naturalmente a cuore dell’ex attaccante della Juventus. In particolare, il Pipita ha parlato della grande personalità del Toro, che a suo avviso gli permetterà di caricarsi sulle spalle il futuro della nazionale ed anche dell’Inter. Ecco le sue dichiarazioni.

“La maglia dell’Argentina è quella che pesa di più perché dietro di te c’è un intero paese, poi la felicità di vestirla dipende da te. Io ho la coscienza pulita, a Lautaro auguro assolutamente il meglio. In lui vedo molto potenziale, è giovanissimo ed è già titolare all’Inter, cosa non scontata alla sua età. Ha grandi doti, spero possa dare felicità e gioia alla Nazionale. È difficile giudicare un giocatore a soli 24 anni, ha ancora una lunga carriera davanti da fare. Vorrei valutarlo quando finirà il suo percorso e dopo aver visto se rimarrà ad un livello così alto per tanti anni”, ha affermato Higuain.

