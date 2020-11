Nuovo Stadio, presentato ufficialmente al comune il progetto di Inter e Milan

Inter e Milan hanno presentato ufficialmente il loro progetto per il nuovo stadio al comune di Milano. Le due milanesi sono vogliose di accelerare i tempi per un fattore, quello dell’impianto di proprietà, fondamentale per provare a competere con le big d’Europa. I ricavi derivati dal botteghino e dalle strutture comprese nella zona dell’impianto, infatti, sono decisive all’interno del bilancio annuale delle società, con la maggior parte delle italiane che partono inevitabilmente ad handicap rispetto all’Europa.

In questo senso, scrive Inter.it, Inter e Milan hanno depositato oggi l’integrazione dello studio di fattibilità ed il nuovo piano economico finanziario del progetto di valorizzazione di San Siro. Il progetto prevede la costruzione di un nuovo stadio e, come già noto, la rifunzionalizzazione del Meazza, attraverso la costruzione di un distretto moderno e a disposizione della cittadinanza. I cittadini milanesi potrebbero così sfruttare tutto l’anno il distretto di San Siro, con un’area di verde pubblico raddoppiata da 56mila a 106mila metri quadrati.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<