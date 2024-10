I numeri di Taremi in Champions spiegano la decisione di Inzaghi

Questa sera a San Siro sarà la terza partita da titolare per Mehdi Taremi con la maglia dell’Inter. Dopo la prima apparizione contro il Lecce in Serie A, dovuta anche all’infortunio di Lautaro Martinez, l’iraniano è pronto a bissare la presenza dal 1′ già guadagnata contro il Manchester City, sempre in Champions League.

Le statistiche del numero 99 nerazzurro nella massima competizione europea, d’altronde, contribuiscono a spiegare il motivo per cui Simone Inzaghi abbia deciso di affidarsi nuovamente a lui per la seconda volta su due in campo continentale.

Con la maglia del Porto, Taremi ha collezionato 27 presenze in Champions League segnando 10 gol e servendo 6 assist ai propri compagni. Numeri molto importanti se rapportati alle apparizioni, che acquisiscono ulteriore valore a giudicare da alcune delle vittime illustri dell’iraniano: Juventus, Chelsea, Liverpool, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid. Gol pesanti e siglati contro avversari di spessore.