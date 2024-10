Adani: “C’è un momento in cui l’Inter diventa imbattibile”

Dopo il weekend di Serie A che ha visto l’Inter ritornare alla vittoria con un 3-2 inflitto all’Udinese in trasferta, nel corso della trasmissione Viva El Futbol si parla anche del momento dei nerazzurri. Questa l’analisi di Lele Adani, che indica due giocatori come indispensabili per far ritornare la Beneamata ai livelli consueti:

“Io penso che se l’Inter è al massimo e le altre sono al massimo, l’Inter parta sempre 1-0. Poi c’è il campo che dice la verità. Guardando le prime partite di questa stagione, Lautaro Martinez e Marcus Thuram hanno fatto fatica a giocare bene contemporaneamente, rispetto all’anno scorso. L’Inter ci ha abituati a un tipo di gioco totale fatto di scambi di posizione, passaggi, smarcamento, conduzione e conclusione. Quando tutti sono coinvolti, il collettivo prevale“.

“I due giocatori che però fanno giocare meglio la squadra sono i due attaccanti, diversamente da Juventus e Milan. Io penso che quando Lautaro e Thuram giocano bene, l’Inter diventa imbattibile. Perché in quei momenti arriva tutto il resto: Calhanoglu e Mkhitaryan si appoggiano a loro ed entrano con la testaalta e il movimento giusto, gli esterni si appoggiano a loro con gli uno-due. Se i due attaccanti giocano invece bassi di livello, la manovra è farraginosa, nelle ripartenze sei messo male, sei meno ispirato e il possesso lo fai a una sola velocità. Se invece giocano bene, l’Inter si riposiziona sopra tutti“.