Le probabili formazioni di Inter-Stella Rossa: le scelte di Inzaghi

Seconda giornata di Champions League per l’Inter all’interno del nuovo formato inaugurato quest’anno. Dopo l’ottimo pareggio in trasferta contro il Manchester City, in una partita in cui la formazione di Simone Inzaghi più volte ha sfiorato l’impresa, sulla strada dei nerazzurri arriva la Stella Rossa.

Una squadra che, almeno sulla carta, è di livello inferiore rispetto all’Inter, specialmente lontana dalle mura amiche. La storia del club serbo, però, è di tutto rispetto e ci insegna a non sottovalutare questa formazione specialmente in campo europeo.

Queste le probabili formazioni di Inter-Stella Rossa: