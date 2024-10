Arnautovic titolare: “Inzaghi lo premia per un motivo”

Se la titolarità di Mehdi Taremi questa sera contro la Stella Rossa era tutto sommato scontata, meno preventivabile è la scelta di affidarsi a Marko Arnautovic dal primo minuto. L’Inter dovrebbe quindi affidarsi alla coppia composta dall’iraniano e dall’austriaco per la seconda gara di Champions League.

Per l’ex Bologna si tratterà della prima partita da titolare in stagione, a differenza del numero 99 che è già partito dall’inizio contro Lecce e Manchester City. Secondo Tuttosport, la scelta di Simone Inzaghi è dettata da due fattori. Il primo è quello di premiare l’impegno in allenamento dell’austriaco, cosa che il tecnico sottolinea spesso e volentieri dopo le partite.

Il secondo è invece legato alle rotazioni e al riposo da concedere ad alcuni uomini chiave come Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Il francese fin qui giocato tutte e 6 le partite stagionali dei nerazzurri da titolare e per questo dovrebbe accomodarsi in panchina, mentre l’argentino verrà preservato dalle tre partite in una settimana, partendo nuovamente da titolare contro il Torino sabato prossimo in Serie A.