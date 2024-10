L’Inter insegue un record in Champions: “Non succede dal 2010”

Questa sera l’Inter sfiderà la Stella Rossa in Champions League con l’obiettivo di vincere per dare continuità al prezioso pareggio ottenuto all’Etihad Stadium contro il Manchester City. I nerazzurri vogliono infatti centrare la qualificazione agli ottavi di finale senza passare dai playoff, entrando quindi fra le prime otto in classifica.

C’è però anche un piccolo record da inseguire nella gara di San Siro contro i serbi. L’Inter, infatti, non perde in casa in Champions League da ben 9 partite, ovvero dal 7 settembre 2022: in quell’occasione, fu sconfitta dal Bayern Monaco per 2-0 nella prima partita dei gironi. Da allora in poi, 7 vittorie e 2 pareggi fra la stagione 2022-23 (quando i nerazzurri si arresero solo in finale) e quella 2023-24 (culminata con la sconfitta ai rigori in casa dell’Atletico Madrid dopo la vittoria a San Siro all’andata).

Se la squadra di Simone Inzaghi non perdesse questa sera con la Stella Rossa, toccherebbe quota 10 partite di imbattibilità interna nella massima competizione europea. Per ritrovare un ruolino di marcia simile bisogna ritornare al periodo compreso tra il febbraio 2009 e il novembre 2010, coinciso con la vittoria della Champions League con José Mourinho.