Ibrahimovic su Calhanoglu: “Avvantaggiato dalla tragedia di Eriksen. Ha preso fiducia grazie a me”

Le parole dello svedese

Zlatan Ibrahimovic , come di consueto, pensa di essere Dio sceso in terra e dispensa parabole più o meno gratuite su rivali ed e compagni di squadra dalla sua nuova biografia "Adrenalina". Lo svedese ha detto la sua nel libro su Hakan Calhanoglu, centrocampista dell' Inter ed ex rossonero.

Su Calhanoglu possiamo infatti leggere: "Dobbiamo ringraziarlo per quello che ha dato alla squadra e augurargli il meglio per il futuro. Suona male a dirlo, ma Calhanoglu ha tratto vantaggio da una situazione tragica, l'arresto cardiaco di Eriksen. Così l'Inter ha dovuto intervenire sul mercato e si è aperta la porta per Hakan. Prima non aveva nessuna offerta. Lui è un bravo ragazzo, è cresciuto tanto grazie a me. Ha guadagnato fiducia e coraggio. Ora la sua sfida è: "Riuscirò a fare le stesse cose senza Ibra?" Prima del mio arrivo non aveva certi numeri".