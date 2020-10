Icardi sulla scelta PSG: “Non sapevo se sarei rimasto, ma ora sono molto felice”

Intervenuto ai microfoni di sport.fr, Mauro Icardi ha spiegato i motivi che lo hanno spinto ad accettare il Paris Saint-Germain, approfondendo anche il suo anno appena passato, nel quale a Parigi era solamente in prestito e quindi non sicuro della permanenza definitiva.

“Mi sono adattato rapidamente qui a Parigi. L’anno scorso, con la mia famiglia, è stato un anno di transizione perché mia moglie era rimasta in Italia con i bambini che frequentavano la scuola lì. Non sapevamo ancora se sarei rimasto a Parigi o no, perché ero solo in prestito. È stato un anno di avanti e indietro, ma ora abbiamo deciso di iniziare una nuova vita qui. Ora sono molto felice”, ha dichiarato l’argentino.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<