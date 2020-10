Borussia M, Lazaro sul suo futuro: “Sono qui per giocare, poi non so cosa accadrà”

Intervistato dai microfoni di Kicker, Valentino Lazaro ha parlato dei suoi primi mesi al Borussia Mönchengladbach, influenzati purtroppo da un infortunio pesante patito nella prima amichevole precampionato. E proprio a questo ha fatto riferimento il calciatore: “Non sto pensando al futuro, non ho ancora giocato una sola partita ufficiale qui. Mi sono trasferito al Mönchengladbach per giocare e per aiutare il club a raggiungere i suoi obiettivi. Il resto lo vedremo, ora non vedo l’ora che il tecnico mi scelga. Mi sento bene”.

“La prospettiva di avere davanti l’Europeo ha giocato un ruolo importante. Da qui ho preso la decisione di andare via in prestito dall’Inter per poter giocare con più costanza. Avevo contatti anche con alcuni club tedeschi ma alla fine ho preferito provare in Premier”, ha poi proseguito in merito all’esperienza in prestito al Newcastle.

Infine, una chiusura sul girone di Champions League: “Confidiamo nei nostri punti di forza. In Champions League tutto è possibile, penso che sia noi che lo Shakhtar Donetsk abbiamo dimostrato di potercela giocare già nella prima giornata. Abbiamo qualità in rosa e lo abbiamo fatto vedere in partite come quella contro l’Inter“.

