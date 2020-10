Dove vedere Shakhtar-Inter, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Shakhtar-Inter in diretta TV e streaming



Archiviato il mezzo passo falso all’esordio contro il Borussia M, per l’Inter è tempo di tornare nuovamente in campo in Champions League. Trasferta lunga e complicata per i nerazzurri, che martedì 27 ottobre andranno a Kiev per sfidare lo Shakhtar Donetsk di Luis Castro, clamorosamente vincitore della gara contro il Real Madrid nella prima giornata. Il fischio d’inizio è in programma per le 18.55.

Informazioni utili per seguire il match

Dove vedere Shakhtar Donetsk-Inter? La partita sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Diretta streaming disponibile su pc, smartphone e tablet tramite Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky. Altra opzione è Now Tv che, previo abbonamento ad uno dei pacchetti acquistabili, permette di assistere a tutti i programmi della piattaforma satellitare. Su Passioneinter.com sarà fornita, come di consueto, la diretta testuale del match.

Shakhtar-Inter, le probabili formazioni

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin; Dôdo, Khocholava, Bondar, Kornienko; Maycon, Marcos Antonio; Tetê, Marlos, Solomon; Dentinho. All. Castro.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Vidal, Kolarov; Barella; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.

