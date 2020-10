Verso Shakhtar-Inter, le probabili formazioni: de Vrij torna titolare, Barella trequartista. Kolarov a sinistra?

Domani l’Inter torna in campo in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Sarà una trasferta molto impegnativa per gli uomini di Antonio Conte, a caccia di punti importanti in vista della qualificazione alle fasi eliminatorie. Il tecnico leccese sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione e potrebbero esserci delle novità rispetto all’ultima gara contro il Genoa.

Secondo Tuttosport, in attacco verrà confermata la LuLa. Barella dovrebbe agire a supporto, con Eriksen che partirà quindi dalla panchina. Hakimi tornerà dal primo minuto sulla fascia destra, così come de Vrij al centro della difesa al posto di Ranocchia. L’unico ballottaggio riguarda la corsia di sinistra. Perisic potrebbe rifiatare e al momento Kolarov è in vantaggio su Darmian come quinto a tutta fascia. Indisponibili per la gara Sensi e Sanchez, oltre ai calciatori ancora positivi al Covid-19.

Ecco, quindi, la probabili formazioni:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Kolarov; Barella; Lautaro martinez, Lukaku. All. Conte

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin; Dôdo, Khocholava, Bondar, Kornienko; Maycon, Marcos Antonio; Tetê, Marlos, Solomon; Dentinho. All. Castro.

