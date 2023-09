Chi è Dilan Zarate, il talento del 2007 ultimo acquisto dell’Inter

L’ultima sessione di mercato dell’Inter è stata piena di colpi di scena, con tante operazioni sia in entrata che in uscita. La dirigenza nerazzurra, però, non ha guardato solo al presente, mettendo a segno anche alcuni acquisti molto interessanti per le giovanili. L’ultimo tra questi è il classe 2007 Dilan Zarate.

Il giovanissimo centrocampista con doppio passaporto, colombiano e spagnolo, è stato acquistato dal Girona e inizialmente sarà parte della rosa dell’Under 18 nerazzurra, sebbene sia possibile un passaggio in Primavera nel corso della stagione. Che tipo di giocatore è Dilan Zarate? Proviamo a capirlo insieme con il nostro identikit.

Nato il 1 agosto del 2007 in Colombia, Zarate ha mosso i suoi primi passi calcistici in Spagna, nelle giovanili del Cornella, prima di essere acquistato dal Girona nel 2022. Nelle giovanili della squadra catalana si è messo bene in mostra, tanto che su di lui avrebbero messo gli occhi squadre come Juventus e Real Madrid, prima di passare all’Inter.

Alto attualmente 180 cm (ma a quest’età lo sviluppo potrò modificare il suo fisico in tempi brevi), dotato di buona versatilità tecnica e tattica. Con il pallone è dotato di ottima proprietà di palleggio con entrambi i piedi.

Il suo ruolo naturale sembra essere quello di mezz’ala nel centrocampo a tre. Tuttavia, viste le sue doti tecniche e atletiche, è in grado di coprire ampie porzioni di campo e di fare bene la fase di interdizione, può essere impiegato con discreta efficacia in un centrocampo a due.

Al Girona è stato anche capitano delle selezioni giovanili, ma è chiaro che il passaggio all’Inter potrebbe presentare alcune incognite, specie per un ragazzo che ha compiuto da poco 16 anni. Le potenzialità per affermarsi ci sono, ma anche il fattore mentale e le ambizioni professionistiche giocheranno un ruolo importante. L’Inter, intanto, sembra credere molto in lui.