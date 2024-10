Il CdS non ha dubbi: “Inter, ecco il motivo dei gol subiti”

Il dato sui gol subiti dall’Inter deve spingere tutti a profonde riflessioni in quel di Appiano Gentile: già 9 in 7 partite. L’anno scorso, di questi tempi, erano soltanto 3. Più dei palloni raccolti da Sommer, però, colpisce il fatto che siamo già alla quarta partita in cui i nerazzurri subiscono due gol: era già successo contro Genoa, Milan e Udinese.

La squadra di Simone Inzaghi, inoltre, ha la tendenza a deconcentrarsi in momenti della partita che sembrano propizi, come dopo il 2-0 di Marcus Thuram nella gara contro il Torino. Secondo il Corriere dello Sport, però, il problema dei gol subiti nasce più da errori di sistema, ovvero “meccanismi e coperture preventive che non scattano con puntualità e precisione“.

Questo può essere vero se pensiamo alla gara di Udine, soprattutto al gol di Lucca incassato in contropiede. Contro i granata, però, le reti sono state incassate a causa di un errore individuale di Yann Bisseck e poi per un’eccessiva staticità in area di rigore, che ha portato Masina ad avventurarsi quasi indisturbato, prima che un intervento in ritardo di Hakan Calhanoglu provocasse il penalty.