“Il fattore WOW di San Siro”: in Europa ORA tutti temono l’Inter

Nonostante quella di ieri sera non sia certo stata la miglior prestazione di questa stagione, l’Inter ha comunque disputato una gara solida contro l’Arsenal portando a casa i tre punti. Ancora una volta Sommer e compagni non hanno incassato reti in Champions League, evidenziando una crescita incoraggiante di tutta la fase difensiva.

L’Inter, che al momento si ritrova con 10 punti nella classifica unica del nuovo formato della competizione, inizia ad essere temuta dai principali quotidiani all’estero. In Spagna, ad esempio, Marca ha parlato del successo nerazzurro di ieri sera come “un avviso a tutta Europa” che la squadra di Inzaghi sta lanciando in questa fase di qualificazione agli ottavi.

Stregato dall’ambiente che si è respirato a San Siro, inoltre, il Daily Mail. Il noto tabloid inglese ha sottolineato “il fattore Wow” del Meazza di ieri sera: “Questo stadio impressionante ha un modo di sembrare imponente e rumoroso. Contro l’Arsenal, gli uomini di Simone Inzaghi erano pronti per la partita, sostenuti da questioni fuori dal campo che circondavano i loro avversari. La folla ha sicuramente fatto in modo di farsi sentire. Quando Hakan Calhanoglu ha segnato il rigore nel primo tempo, alcuni sostenitori dell’Inter sono corsi dagli spalti per festeggiare più vicino al campo”.

Insomma, che sia dentro o fuori dal rettangolo di gioco, questa Inter comincia seriamente a far paura. Del resto non può ancora essere una sorpresa: parliamo infatti della formazione Campione d’Italia che circa un anno e mezzo fa si ritrovava a disputare una finale di Champions League giocata alla pari contro il Manchester City.