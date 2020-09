Il programma della prossima settimana: per l’Inter Lugano e Carrarese. Sabato amichevole a San Siro

La nuova stagione dell’Inter ha ufficialmente preso il via con la partenza di un ritiro diverso dal solito, dato che i nuovi tempi imposti dalla pandemia hanno accorciato la pausa estiva e costretto ad una preparazione più breve. Dopo aver ripreso il lavoro ad Appiano Gentile, la formazione di Antonio Conte si avvicina alle prime uscite amichevoli, che saranno utili per comprendere meglio la condizione atletica dei calciatori.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto su quello che sarà il programma della prossima settimana, che vedrà martedì i nerazzurri in campo ad Appiano Gentile nella prima amichevole con il Lugano. Venerdì, poi, è fissato alla Pinetina un allenamento congiunto con la Carrarese, formazione che ha disputato i playoff di Serie C nell’ultimo campionato. Sabato 19, invece, è prevista una partita contro il Pisa in quel di San Siro.

