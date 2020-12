Imprevedibile e variabile, l’Inter come una scuderia di Formula 1: Conte ha due “macchine” da poter usare

La metamorfosi nel secondo tempo della sfida contro il Cagliari, il famoso piano B tanto invocato, è risultata decisiva per uscire dalla Sardegna Arena con tre punti in tasca.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Conte è passato alla difesa a 4 e ha messo in campo tutta la qualità possibile cambiando pelle alla sua Inter e rendendola super offensiva. Una soluzione sicuramente da riproporre, soprattutto perché così la squadra è più imprevedibile per gli avversari.

Potrebbe essere questa l’arma vincente nella lotta scudetto. E’ come se l’Inter fosse una scuderia di Formula 1 e Conte potesse scegliere che macchina usare in base al tipo di pista o alle condizioni del tracciato durante la gara stessa. La regola delle cinque sostituzioni è in questo senso un assist, perché permette a Conte di cambiare faccia alla partita.

