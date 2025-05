Quanto ha incassato l’Inter dalla Champions League

Si è conclusa la Champions League 2024/25 dell’Inter. Un’annata di altissimo livello per i nerazzurri, che purtroppo è terminata con una brutta batosta in finale contro il PSG. Una gara da dimenticare che però non cancella le notti magiche dei mesi precedenti.

Il percorso dell’Inter rimane ottimo a livello sportivo e avrà anche un impatto importante sul bilancio del club, grazie agli introiti molto sostanziosi del nuovo formato.

Prima della gara dell’Allianz Arena, i nerazzurri avevano già incassato 137 milioni di euro. Un montepremi ricchissimo garantito dagli 87,9 milioni di euro ottenuti nel girone unico, al quale si sono poi aggiunti i 12,5 milioni di euro derivanti dal successo sul Feyenoord agli ottavi, dai 15 milioni di euro derivanti dalla qualificazione contro il Bayern Monaco, ai quarti di finale, e dai 18,5 milioni di euro della semifinale con il Barcellona.

Si tratta di un’impennata enorme, del 91.2% rispetto all’anno scorso, quando i nerazzurri si fermarono agli ottavi di finale di Champions League, contro l’Atletico Madrid. Un traguardo storico che certifica ancora di più la crescita dell’Inter in campo europeo.